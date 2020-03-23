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(Ek bilgiyle)KAPALI ÇARŞI'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi.

23.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:07
(Ek bilgiyle)KAPALI ÇARŞI'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalı Çarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır." duyurusu asıldı.

Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşı'sının tamamen kapatılması için İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliği yetkililerinin incelemerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalı Çarşı'dan görüntüler

-Kapılara asılan duyurular


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, DHA, Güncel

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