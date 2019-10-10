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(ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

10.10.2019 11:13(ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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