Ek Bilgiyle Yeniden) - Uysal : 2019 Yılı Belediye Bütçesi 23 Milyar 800 Milyon Lira

20 Kasım 2018 Salı 17:46



20 Kasım 2018 Salı 17:46

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz" dedi. İBB'nin 2019 yılı bütçesi yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, oy çokluğuyla kabul edildi.İBB'nin 2019 yılı bütçesi belediyenin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2019 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi. Uysal, 2019 yılı belediye bütçesini, 23 milyar 800 milyon lira olarak açıklarken, "İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini "Şehir Parkı" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik" diye konuştu.Bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi meclise sunduklarını belirten Uysal, "Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var." dedi."ŞU ANDA DÜNYADA EN FAZLA METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR İSTANBUL"Yatırım kalemleri içinde en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:"2019'da ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira yatırım yapacağız. Bu rakam, Büyükşehir yatırım bütçemizin yüzde 54'ü. Ulaşım yatırımlarında her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta. Her zaman söylediğimiz gibi ulaşımda çözüm raylı sistemdir. Raylı sistemleri bin 100 kilometreye çıkardığımızda ulaşım problemini çözmüş olacağız. Bütün gücümüzle bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede, 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. En son teknoloji ile yapıp İstanbul'un hizmetine sunduğumuz sürücüsüz metromuz, Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü oldu. İstanbullular için daima en iyisini yaptığımız, böylece bir kez daha tescillendi. Bildiğiniz gibi metro, maliyeti yüksek olan bir yatırımdır. Biz, 170 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor.Kısa sürede peş peşe açılışlar yapacağız. 2019'un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı hizmete açılacak. 63 kilometrelik, şehri baştan başa geçen bir hat. Kapasitesiyle ulaşımı çok rahatlatacak. Yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. Böylece İstanbulumuzda 233 kilometrelik raylı sistem ağımız tamamlanmış olacak. 17 metro hattında hummalı bir çalışma içindeyiz. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyetin 100. Yılında yani 2023'te 454,7 kilometreye ulaşmış olacağız""160 KİLOMETRE DAHA TÜNELE İHTİYACIMIZ VAR"Ulaşımda verimi artırmak amacıyla aktarma merkezlerlerinin yapımına büyük önem verdiklerini belirten Uysal, "Çünkü bu merkezler, üç ulaşım sistemini; deniz, karayolu ve raylı sistemleri birleştiriyor. Bu sayede yılda 2 milyar lirayı aşan bir tasarruf sağlıyoruz. İstanbul trafiği için bir diğer çözüm de bildiğiniz gibi tünel yollardır. Araç trafiğini rahatlatıyor. Zaman kazandırıyor. Saatler dakikalara iniyor. Mevcut tünel yollarımız 17 kilometre. 160 kilometre daha tünele ihtiyacımız var. En son Hasköy-Kasımpaşa Tünelini hizmete açmıştık. Eyüp Silahtarağa-Gaziosmanpaşa Tünelimiz bu yıl sonunda açılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019'da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünel inşaatlarımız da devam ediyor. Ayrıca, 12 kavşak ve 19 yol inşaatımız var."İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJEMİZ, ATATÜRK HAVALİMANI'NI MİLLET BAHÇESİ'NE DÖNÜŞTÜRMEKTİR"Bütçemizde ulaşımdan sonra en büyük yatırım kaleminin çevre olduğunu vurgulayan Uysal şöyle devam etti:"Çevreye ayırdığımız rakam 2 milyar 879 milyon lira. Şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakam 3 katına yaklaşıyor. Toplam 7 milyar 360 milyon lira. Yani konsolide yatırım bütçemizin yüzde 45'i çevre için. Geçmişte havasız, susuz ve yeşilden mahrum bir İstanbul varken, şimdi Millet Bahçelerimiz var. Hafta sonu Millet bahçelerimizden 5'ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete aldık. İstanbul'a 1,5 milyon m2 yeşil alan daha kazandırdık. Havası, suyu ve toprağıyla daha güzel ve daha yeşil bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 12 m2'yi geçti. Hedefimiz yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 m2'ye yükseltmek. İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini "Şehir Parkı" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik. Beykoz, Arnavutköy, Pendik ve Tuzla parklarının da yapımı sürüyor.KENTSEL DÖNÜŞÜMBütçede bir başka önemli kalemin Kentsel Dönüşüm olduğunu söyleyen Uysal, "Bütçemizden bu alana 1 milyar 11 milyon lira ayırdık. Kentsel Dönüşümü yepyeni bir yaklaşımla ele aldık. 2018 yılında başlattığımız ve 1 milyar lira ayırdığımız bu sistemle 6 ilçemizde Kentsel Dönüşüme başladık. Bu modelin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağına inanıyorum. İmar artışı yapmadan kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dönüşüm yerinde olacak. Anlaşmaları tamam olan her yere giriyoruz."BU YIL BÜTÇEMİZDE, 3 MİLYAR 200 MİLYON LİRA NET BORÇLANMA ÖNGÖRÜYORUZUysal, "2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü her zaman olduğu gibi, raylı sistem yatırımları için kullanıyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılı bütçesi, yapılan oylamanı ardından oy çokluğuyla kabul edildi. - İstanbul