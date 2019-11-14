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(ek bilgiyle) -  Zabıtalardan seyyar satıcılara müdahale

KARTAL'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti.

14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20(ek bilgiyle) -  Zabıtalardan seyyar satıcılara müdahale

KARTAL'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Demokrasi Parkı'ndaki olaylar dün akşam saatlerinde meydana geldi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, meydanda "izinsiz satış" yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Çıkan arbedede zabıta gaz kullandı. Sıkılan gazdan parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde  20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler" dedi.

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı" ifadelerini kullandı.

ZABITALARA İNCELEME

İBB'den edinilen bilgiye göre ise olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zabıtanın standartlara uygun göz yaşartıcı sprey kullandığı belirtilirken elektroşok cihazı ise kullanılmadığı öne sürüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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