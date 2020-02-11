Haberler » Güncel » (Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı - Haber

(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı.

11.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:05(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.



Yeşilyurt Mahallesi, Bakırköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:27:41