Haberler» Güncel» Haber

ek fotoğraflarla geniş haber//İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 550 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 15 kilogram Afyon sakızı, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

22.07.2019 12:47 ek fotoğraflarla geniş haber//İstanbul
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 550 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 15 kilogram Afyon sakızı, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.  Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatih, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Fatih'te Arnavutluk'tan Türkiye'ye bir TIR içerisinde getirilen skunk adlı uyuşturucuyu başka bir araca yükleyip eve getiren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler evde yaptığı aramada üzeri kahve ile örtülü 550 Kg Skunk ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAKIRKÖY'DE OPERASYON
Küçükçekmece'de ise uzun süredir takip edilen ve evde metanfetamin yaptığı öğrenilen iki kişinin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Bakırköy'de ise bir kargo şirketine yapılan operasyonda da çocuk uyku tulumu içerisine gizlenmiş 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.  Operasyon kapsamında biri İran uyruklu ikisi kadın olmak üzere toplam sekiz kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Okur
Kaynak: DHA
Bakırköy, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:29   Metil alkol, bandrollü şişeden çıktı iddiası
13:29   Dert bende filminin çekimleri başladı
13:29   Hamas heyeti İran lideri Hamaney ile görüştü
13:29   Trafik levhalarına ateş eden kişi yakalandı
13:29   İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi
13:28   TOBB, oda ve borsalarca desteklenen okullarda doluluk oranı yüzde 98'i geçti
13:28   Başkan Kavuş: "Bu şehir hepimizin"