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(Ek fotoğraflarla) İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor

KAR yağışı Çatalca ve Silivri'den İstanbul'a giriş yaptı.

21.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:12(Ek fotoğraflarla) İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor
KAR yağışı ve 'den 'a giriş yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra kar küreme araçları yollarda bekletiliyor.

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Dün Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. Sabah saatlerinde Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ile Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İBB'ye ait kar küreme araçları bekletilmeye başlandı. Zincirlikuyu'da Kar Küreme ve Tuzlama aracında hazır bekleyen bir şoför "İstanbul halkı için trafiğin aksamaması için görevimizin başında hazır bekliyoruz" dedi. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.


- İstanbul

İstanbul, Silivri, Çatalca, Güncel

Kaynak: DHA

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