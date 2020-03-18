(Ek fotoğraflarla) Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları
KORANAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı.
18.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:53
KORANAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı. Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte edildi.
Koranavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da fotoğraflandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel
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