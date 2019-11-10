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(Ek görüntü) İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 09.05

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:45(Ek görüntü) İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 09.05

Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10 Kasım'a özel olarak İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı.  Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

EK Görüntü

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-Aprondan görüntü

-Aprondaki araçlar

-Siren sesleri

-aprondaki personel

Görüntü dökümü:

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-Tören alanından görüntüler

-Yolculardan ve personelden görüntüler

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Detay görüntüler


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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