Haberler » Güncel » (Ek görüntü ve bilgilerle) KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber

(Ek görüntü ve bilgilerle) KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:30(Ek görüntü ve bilgilerle) KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Bakırköy, 'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EK GÖRÜNTÜ//

-Şüphelilerin Bakırköy Adliyesi'ne getirilişi

GEÇİLEN//

-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı

-Polis aracının karakoldan çıkışı

-ARŞİV


- İstanbul

Bakırköy Adliyesi, Yeşilköy, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19 HAVA KİRLİLİĞİ KALBİ SİGARA KADAR TEHDİT EDİYOR (GÖRÜNTÜ DÜZELTEREK YENİDEN) - Haber
13:18 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı: 11 ayda aile içi şiddet konularında maalesef 40 kişi hayatını... - Haber
13:18 Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı - Haber
13:18 OPPO'dan teknolojiseverler için yılbaşı hediyesi seçenekleri - Haber
13:18 Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:19:43