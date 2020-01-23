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(Ek görüntü ve bilgiyle)ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ

Anıl UÇAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.

23.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:56(Ek görüntü ve bilgiyle)ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ

Anıl UÇAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Başbakanı Angela Merkel, 'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun çıkışı

-Konvoyun otele girişi



Angela Merkel, İstanbul, Almanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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