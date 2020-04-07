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(Ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi.

07.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:30
(Ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul 'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe 'deki hastanedeki çalışmalar başladı.

İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ/

-Hafriyat çalışmaları

-Hastane yapılacak alan

-Muhabir anonsu (SEMİH ÇALIŞKAN)

-Detaylar

GEÇİLEN

-Sancaktepe'de yapılacak hastane alanından görüntü

-İş makinesi ve kamyonlardan görüntü

-İş makinelerinin çalışmasından görüntü

-Görevlilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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