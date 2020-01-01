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(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

01.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:45 (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Yılın ilk gününde 'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Köprüsü ve 'de araçların rahat bir şekilde ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araç sürücüleri rahatlıkla ilerledi. 

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

EK GÖRÜNTÜ

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Akan trafik

Görüntü Dökümü:

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-HALİÇ KÖPRÜSÜ

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-MECİDİYEKÖY metrobüs durağından detay

-Yürüyen vatandaşlar

-Araçlardan görüntü

-Yollar

-KADIKÖY

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy, İstanbul, Haliç, Güncel

Kaynak: DHA

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