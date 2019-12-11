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(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.

11.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:22(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu. 'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Görüntü Dökümü:

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(MECİDİYEKÖY D100)

-Trafikteki yoğunluktan görüntüler

-İlerlemekte güçlük çeken araçlar

(BOSTANCI D100)

-D-100 Karayolu Bostancı mevki yoğun trafik

-Genel ve detay

(YENİBOSNA D100)

-Yoğun trafik

-Yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar

-Genel ve detaylar



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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