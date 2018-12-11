Ek Görüntülerle) Marmaray Seferleri Yapılamıyor (3)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat KORKMAZ/ İstanbul
DHA Marmaray
seferleri çift yönlü yapılamıyor. İBB
'den yapılan açıklamada Marmaray seferlerinin yapılamamasından dolayı Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı, Kazlıçeşme duraklarına otobüs seferleri düzenlendiği bildirildi.
Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.
İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
İBB'den MARMARAY AÇIKLAMASI
İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT
tarafından Üsküdar
Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yenikapı istasyonundan görüntüler
-Bekleyen yolcular
-Oluşan kalabalık
-Ayrılık Çeşme'den görüntüler
-Marmaray istasyonu
-Biriken yolcular
-Yolcularla röp.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul,Marmaray
11 Aralık 2018 Salı 19:41