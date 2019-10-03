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(ek görüntüyle geniş haber) duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu

Küçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattı: "Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım etti.

03.10.2019 15:39(ek görüntüyle geniş haber) duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu
Küçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattı:

"Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım etti. Çok korkmuştuk"

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, - İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SINIFTA KALAN ARKADAŞLARINA YARDIM ETTİLER
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

KÜÇÜK KAHRAMANLAR O GÜN YAŞANANLARI ANLATTI
Yunus Emre İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Aleyna Revna Çelik (8), aynı sınıfta eğitim gören Ecrin Başkaya o anları anlattı. Ecrin Başkaya, "Berat ve Aleyna çıkacaktı bana yardım ettiler. Korkmuştum. Beraber çıktı" dedi. Aleyna Revna Çelik, "Kapıdan çıkacaktım. Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım etti. Çok korkmuştuk" derken Berat Yalçın ise "Orada bırakamazdım orada kalsa  üzülürdüm" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Depremden sonra öğrencilerin sınıflardan çıkmaları
-Engelli öğrencinin iki koluna giren arkadaşları
-Arkadaşlarının engelli öğrenciyi dışarıya çıkarmaları
-Çocuklarla röp
-Okuldan görüntüler
-Sınıftan görüntüler
-Detaylar




Sultangazi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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