(Ek Görüntüyle) Ünlü Oyuncunun Evinde Yangın Paniği

04 Aralık 2018 Salı 15:57



04 Aralık 2018 Salı 15:57

Mutfağında yangın çıkan oyuncu Tarık Pabuççuoğlu elinden ve başından yaralandı.Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAÜsküdar'da ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Yangında oyuncu ve yardıma gelen komşusu dumandan etkilendi. Papuççuoğlu elinden ve başından hafif şekilde yaralanırken ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.Yangın saat 14.00 sıralarında Altunizade Mahallesi, Bestekar Sadettin Kaynak sokakta meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında oturan ünlü oyuncu Tarık Papuççcuoğlu'nun mutfağında yangın çıktı. Dumanları fark eden oyuncu yangına müdahale etti.Yangını fark eden komşuları oa, itfaaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan bir komşusu da ünlü oyuncuya yardım etmek istedi. Yoğun duman nedeniyle Papuççuoğlu ve komşusu kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangından dumandan etkilenen oyuncu ve komşusuna ilk müdahale ambulansta yapıldı.Elinden ve başından hafif şeklide yaralanan ünlü oyuncu, "Heyecan oldu. Mutfakta bir anda dumanlar yükseldi. Elektrik ve doğalgazı kapattık. İyiyim merak edilecek bir şey yok" diye konuştu. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyen oyuncu komşusunun evine geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Binanın görüntüsü-Evin içinden görüntü-Oyuncunun ambulns içinde görüntüsü-Oyuncu ve komşusunun oksijen maskesi ile müdahale-İtfiaye ve sağlık ekipleriden görüntüOyuncu ile röp-Genel ve detay görüntülerEK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Komşusu Lütfü Kara ile röp-Oyuncu ile röp-Evden görüntü