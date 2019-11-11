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(Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

11.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:01(Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde  Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğunda oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.

'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişi ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntüleri  tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.


- İstanbul

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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