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(Ek görünütlerle) İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptıkları operasyonda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

15.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:38
(Ek görünütlerle) İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ 'da yaptıkları operasyonda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen malzemeler 5 kamyona güçlükle sığdırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine dün öğlen saatlerinde İstanbul merkezli Esenyurt ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

5 KAMYON KAÇAK MAKARON

Kaçakçılık polisinin Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki şüphelilere ait depoya düzenlediği baskında ele geçirilenler 5 kamyona güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ek görüntü

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-Polis kamerası

-Operasyondan görüntüler

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen türün

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 22.52 Haber Kodu : 200314215


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Tekirdağ, İstanbul, Güncel

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