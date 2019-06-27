27.06.2019 09:36
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(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı.

FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa- Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı  Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK
FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı. Alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yönelen sürücüler yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

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- İstanbul
Kaynak: DHA
Asya , Avrupa , Güncel

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