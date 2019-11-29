İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.
İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:
Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45
Kadıköy- Sarıyer: 07: 50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55
Beşiktaş -Adalar : 07: 30
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30
Bostancı-Beşiktaş 07.40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50