Ek kontenjan yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 yurt başvuru sonuçları sorgula!

Üniversiteyi YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarına göre kazanan öğrenciler, KYK yurt başvurularını 24-30 Eylül tarihinde yaptılar. Dün akşam sona eren başvuru sonrasında öğrenciler, ek kontenjan yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak merak etmeye başladılar.

EK KONTENJAN YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK tarafından ek kontenjan yurt başvuru sonuçları için verilen bir tarih yok. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih yurt başvuru sonuçları, Ekim'in onundan sonra açıklanıyor. Dün sona eren yurt başvuru sonuçlarının önümüzde haftadan itibaren açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr/adresinden ulaşabilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS atılarak da duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.