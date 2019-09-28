Ek kontenjan yurt başvurusu sona eriyor! Ek tercihle yerleşenlerin KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu, ek tercihle üniversiteyi kazananlar için 24 Eylül'de başladı. Geçen hafta ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Buna göre yaklaşık 48 bin öğrenci, üniversiteye kayıt hakkı kazandı. Bu öğrenciler için yurt başvurusu ekranı açıldı. E-devlet üzerinden yapılacak KYK yurt başvurusu için izlenecek yollar ve detaylar haberimizde.

EK TERCİHLE YERLEŞENLERİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklamaya göre; ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvurusu 24 Eylül'de başladı. ÖSYM'nin sonuç açıklama ve YÖK'ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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2019 YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e-devlet üzerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.