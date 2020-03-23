Ek limit sağlanacak, borçlar ötelenecek
Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınının olası olumsuz etkilerinin azaltılması için destek paketleri devreye soktu.
23.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:18
Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınının olası olumsuz etkilerinin azaltılması için destek paketleri devreye soktu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Halk Bankası, Ekonomi