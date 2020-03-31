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Ek ödemenin hastanelerde görev yapan tüm personele yapılması talebi

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir, hastanede görev yapan tüm personele ek ödeme yapılmasını istediklerini belirtti.

31.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:44
Ek ödemenin hastanelerde görev yapan tüm personele yapılması talebi
Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir, hastanede görev yapan tüm personele ek ödeme yapılmasını istediklerini belirtti.
Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme yapılması kararının son derece yerinde olduğunu söyledi.
Ödemenin sağlık sektöründe hizmet veren bütün çalışanlara eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Demir, başta sağlık memurları olmak üzere bütün personelin eşit haklara kavuşabilmesi için sahada aktif mücadele verdiklerini anlattı.
Hak-İş olarak hastanede çalışan personelin bir bütünün parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerine işaret eden Demir, "Yardımcı işlerde çalışan personelin de halk sağlığı için önemli işler yürüttüğünü vurgulamak isteriz. Bu sebeple işçi-memur ayrımı gözetmeden hastanede çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekreter, temizlik personeli, hasta bakıcılar, klinik destek işçileri ve teknik personel ile TİS kapsamındaki işçilere, ayrıca belediyelerde temizlik işlerinde fedakarca çalışan ve aynı riske maruz kalan işçilerimize de bu ödeme yaklaşımının yansıtılmasını talep ediyoruz." dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet ve bakanlar tarafından bir dizi önlem ve tedbirin hızla hayata geçirildiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınıyla daha etkin ve hızlı mücadele etme konusunda atılan adımları destekliyoruz. Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin sağlıkçının hastanelerde istihdam edilmesini hem ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem de işsizliğin azaltılması konusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan önlemler ve halkımızın duyarlılığıyla Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda başarılı olacağına gönülden inanıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Koronavirüs, Hak İş, Tokat, Güncel
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