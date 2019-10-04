Ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2019 yurt başvuru sonuçları sorgula!

Kredi ve Yurtlar Kurumu, ek kontenjan yurt başvurularını 24-30 Eylül tarihlerinde aldı. Başvuruların sona ermesi sonrasında öğrenciler, yurt başvuru sonuçları için beklemeye başlamışlardı. Öğrencilere müjdeli haber Kredi Yurtlar Kurumu'ndan geldi. Twitter hesabından yapılan duyuru ile ek kontenjan yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı açıldı.

EK KONTENJAN YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA

Ek kontenjan yurt başvuru sonuçlarına öğrenciler aşağıdaki bağlantıdan e-devlet üzerinden veya kimlik bilgileri ile ulaşabilirler. Aynı zamanda sonuçlar, öğrencilere SMS atılarak da duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.