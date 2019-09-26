Ek tercihle yerleşenlerin yurt başvurusu başladı! 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Ek kontenjanla üniversiteyi kazananlar için yurt başvurusu başladı. ÖSYM tarafından 19 Eylül'de açıklanan ek tercih yerleştirme sonuçları sonrasında üniversiteyi kazanan öğrenciler, yurt başvurusu ne zaman başlayacak merak ediyorlardı. Yaklaşık 48 bin öğrenci için KYK yurt başvuru e-devlet üzerinden yapılacak. Ek tercihle yerleşenleri yurt başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde.

EK TERCİHLE YERLEŞENLERİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklamaya göre; ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvurusu 24 Eylül'de başladı. ÖSYM'nin sonuç açıklama ve YÖK'ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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2019 YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e-devlet üzerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.