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Ek tercihle yerleşenlerin yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Ek tercihle yerleşenlerin yurt başvurusu ne zaman başlayacak merak ediliyor. ÖSYM, dün ek tercih sonuçlarını açıkladı. Buna göre 48 bin öğrenci, bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazandı. Ek tercih ile üniversiteyi kazanan öğrenciler ise yurt başvurusu tarihini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

20.09.2019 11:02Ek tercihle yerleşenlerin yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından açıklanan ek yerleştirme sonuçları sonrasında yurt başvurusu nasıl yapılır merak edilmeye başlandı. Ek tercih sonuçları ile birlikte 48 bin öğrenci, üniversiteye kayıt hakkı kazandı. Bu öğrenciler ise ilk olarak kalacakları yeri ayarlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden ilk baktıkları yer KYK yurt başvurusu oluyor. Peki, ek tercihle yerleşenlerin yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

EK TERCİHLE YERLEŞENLERİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklamaya göre; ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvurusu ilerleyen günlerde http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak. Geçtiğimiz senelere bakıldığı zaman Eylül sonunda yurt başvuruları alınmaya başlanabilir.

2019 YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e-devlet üzerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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