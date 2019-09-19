Ek yerleştirme ile 61 bin aday daha üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonucunda, 43 bin 945'i ön lisans, 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday daha yükseköğretim programına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki doluluk oranının 2017'de yüzde 76,45 iken 2018'de yüzde 84,69'a, bu yıl ise yüzde 91,36'ya yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, kontenjanlarda yapılan rasyonel planlamalar sonucunda genel yerleştirmedeki doluluk oranlarında artış sağlanırken, ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı da önceki yıllara göre arttı.

Ek yerleştirmenin ardından 2017'de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı, 2018'de 114 bin 655, bu yıl ise 80 bin 635 oldu.

Yerleşen aday sayıları

Ek yerleştirme sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki 129 bin 2 kontenjanın 48 bin 367'si doldu. Üniversitelerin örgün eğitim veren lisans bölümlerine 15 bin 573, ön lisans programlarına da 32 bin 794 olmak üzere toplam 48 bin 367 aday yerleştirildi. Açıköğretim programlarına yerleştirilen aday sayısı ise 13 bin 465 oldu.

Böylelikle ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 71 bin 458 adayın 43 bin 945'i ön lisans 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832'si bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil oldu.

Devlet üniversitelerinde lisans düzeyindeki 31 bin 492 kontenjana 11 bin 845 aday yerleşti, 19 bin 647 kontenjan ise boş kaldı. 52 bin 553 kontenjanı olan ön lisans programlarına 26 bin 476 aday yerleşirken, boş kalan kontenjan sayısı 26 bin 77 oldu.

Devlet üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarındaki 84 bin 45 kontenjanın 38 bin 321'i dolarken, 45 bin 724 kontenjan boş kaldı.

Toplam 37 bin 103 kontenjanı olan vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarına 9 bin 139 aday yerleşti, 27 bin 964 kontenjan boş kaldı. Kontenjanı 7 bin 303 olan KKTC üniversitelerine 866 aday yerleşirken, boş kalan kontenjan sayısı 6 bin 437 olarak açıklandı.

Kontenjanı 551 olan diğer ülkelerdeki üniversitelere de 41 aday yerleşirken, 510 kontenjan boş kaldı.

Kaynak: AA