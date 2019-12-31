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EKAP'a eğitim uygulaması eklendi

Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) ihale mevzuatı ve işlemlerine ilişkin güncel bilgiler sunan EKAP Akademi uygulaması eklendi.

31.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:44 EKAP'a eğitim uygulaması eklendi
Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) ihale mevzuatı ve işlemlerine ilişkin güncel bilgiler sunan EKAP Akademi uygulaması eklendi.
Kamu İhale Kurumunundan yapılan açıklamaya göre, yılda 200 milyar lirayı aşan işlem hacmi, 17 bini idare ve 87 bini istekli olmak üzere 104 bin civarında aktif kullanıcısı olan EKAP'ta, e-ilan, e-doküman, e-ihale, e-eksiltme ve e-tebligatın ardından e-öğrenme uygulaması da hayata geçirildi.
Uygulamayla kamu ihale uygulamalarına ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye ücretsiz erişim sağlanacak.
İhale mevzuatı ve işlemleriyle ilgili güncel bilgiler sunacak EKAP Akademi'de interaktif eğitimler, görsel ve yazılı eğitim materyallerinin yanı sıra yetkinlik ölçmeye yönelik çevrimiçi sınavlar da yer alacak.
EKAP Akademi, kamu personelinin ve ihale katılımcılarının bilgi düzeyini artırarak, ihale uygulamalarındaki yeniliklere zamanında ulaşılmasına imkan sağlayacak, KOBİ'lerin ve yerli üreticilerin kamu alımlarına daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde erişimlerine katkı sunacak.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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