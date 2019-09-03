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Eker, en beğenilen ürünleriyle Worldfood İstanbul Fuarı'nda olacak

Süt ürünlerinde Türkiye'nin yenilikçi markalarından Eker, en beğenilen ürünlerini 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek World Food İstanbul Fuarı'nda ziyaretçiler ile buluşturacak.

03.09.2019 16:25 Eker, en beğenilen ürünleriyle Worldfood İstanbul Fuarı'nda olacak
Süt ürünlerinde Türkiye'nin yenilikçi markalarından Eker, en beğenilen ürünlerini 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek World Food İstanbul Fuarı'nda ziyaretçiler ile buluşturacak. Pek çok sektör temsilcisinin katılacağı organizasyonda ziyaretçileri kendi standında ağırlayacak olan Eker, geniş ürün yelpazesini tanıtacak.

42 yıldır ülkemizi lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, sektörün önemli etkinliklerinde yer almaya ve sektör temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor. Ayran, yoğurt, meyveli yoğurt, süzme yoğurt, süt, kaymak, sütlü tatlı, tereyağı, beyaz peynir, kaşar peyniri ve probiyotik ailesi gibi ürün çeşitleriyle kendi sektöründe tüketicilerin en sevdiği markalar arasında yer alan Eker, ürünlerini 50 metrekarelik alanda yer alan standında sergileyecek.

Eker standını ziyaret eden katılımcılar, hem çok beğenilen ürünleri tatma, hem de merak ettikleri soruları Eker uzmanlarına sorma fırsatı bulacaklar. - BURSA

İstanbul, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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