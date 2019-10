Eker I Run'un tanıtım toplantısı yapıldı

Bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan 'Eker I Run 2019'un' tanıtım toplantısı yapıldı. 6 Ekim Cuma günü Bursa 'da yapılacak olan koşuda sporcular; 42 K Maratonu, 15 K, 5K yarışlarının yanı sıra özel sporcular koşusu ve paten yarışında mücadele edecek. Öte yandan 42K Maratonu Türkiye'de ilk defa dağdan aşağı yapılan yol maratonu olacak.Eker Süt Ürünleri tarafından her yıl spor ve iyiliğin bir araya gelmesi için gerçekleştirilen 'Eker I Run 2019' koşusu bu sene 6 Ekim Cuma günü Bursa'da yapılacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzlenen maraton tanıtım toplantısına Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Nevra Eker, Marka Müdür Özge Kiraz ile yarış direktörü ve Macera Akademisi Yönetici Ortağı Caner Odabaşoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı ile Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun katıldı.Eker: "42. yılımıza özel 42K maratonu ekledik"Bu sene çok fazla sayıda sporsever ve bağışçıyı ağırlayacak olduklarından dolayı mutlu olduklarını belirten Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Nevra Eker, "Bu sene altıncısını yapacağımız koşuda ben de hedeflerimi büyüttüm. İlk maraton denememi 2018 yılında yapmıştım ve insan bedenini ne kadar zorlayan bir deneyim olduğunu yaşayarak gördüm. Bu sene şirketimizin 42. yılını kutlarken, koşumuza da 42 km'lik bir parkur ekledik. Bu yıl 42 yıllık maraton yolcuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Tüketicilerimize 'Sağlıklı yaşam için koş' çağrısında bulunuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki daha bu yolculuğun ultra maratonları 55K, 90K, 110K evreleri var. Bu kilometreleri tüketicilerimizle beraber koşacağız" şeklinde konuştu.Bu sene sivil toplum kuruşu sayısında artış yaşadıklarını belirten Marka Müdürü Özge Kiraz ise "Koşumuzda düzenli olarak sayımızı arttırdığımız gibi ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz desteği de katılımcılarla birlikte yükseltiyoruz. Geçen sene 6 olan sivil toplum kuruluşu sayımız bu sene 13 oldu. Geçen sene Adım Adım'ın desteğiyle toplamda 120 bin 554 TL bağış toplanmıştı. Bu sene bu meblağın üzerine çıkacağız" diye konuştu."Katılım sayısı 2 bine yaklaştı"Maraton parkurları hakkında konuşan yarış direktörü Caner Odabaşoğlu ise "Eker I Run 2019'da sporculara 5 farklı yarış sunacağız. 42K Maratonunun yanı sıra 15K, 5K, Özel Sporcular Koşusu ve ülkemizde ilk kez düzenlenecek paten yarışı olacak. Paten yarışımıza ciddi bir ilgi var. Ayrıca 6-12 yaş arasında çocukların katılacağı 'Minik Adımlar' organizasyonuna da imza atacağız. Bugün itibariyle katılımcı sayımız 2 bine yaklaştı. Öte yandan ödüllerimizi de farklı seviyelere çıkardık. 42K maratonu birincisine Marsilya Maratonu'na katılma hakkı ve seyahat desteği, 15K Yarış şampiyonuna da Marsilya Yarı Maratonu'na katılma hakkı ve seyahat desteği sunacağız" ifadelerini kullandı.Toplantıda son olarak söz alan Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı, federasyon olarak bu tür koşuların her zaman destekçisi olduklarını ve koşucuların yarışları mutlu ve sağlıklı bir şekilde bitirmeleri için her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.6 Ekim Cuma günü saat 07.00'de Bursa'da koşulacak olacak olan Eker I Run 2019, Uludağ Oteller Bölgesinde bin 810 metre rakımda verilecek 42K Maratonu startı ile başlayacak. - İSTANBUL