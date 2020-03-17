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Ekici "Çanakkale Demek, Memleket Demek. Çanakkale Demek, Türkiye Demek."

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Çanakkale Zaferi´nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Ekici

"Çanakkale demek, memleket demek. Çanakkale demek, Türkiye demek." Diyen Başkan Ekici, "Çanakkale şehitlerimizi saygı ve şükranla yâd ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici "Milletlerin tarihinde bazı önemli günler vardır ki milat kabul edilir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi de aziz milletimiz için büyük bir anlam ifade ediyor.

Çanakkale Destanı, sadece bir toprak mücadelesini anlatmıyor. Milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakârlığını anlatıyor.

Çanakkale demek, memleket demek. Çanakkale demek, Türkiye demek.

Çünkü Çanakkale´de her birimizin atalarının izi var. Konyalı Emin´in, Halep´ten İbrahim´in, Çerkez Taşköprü´de yaşayan Melike´nin dedesi Eçön İdris´in tertemiz kanı var.

Çanakkale Zaferi´nin 105. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda, mukaddes vatanımızı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi hürmetle yâd ediyor, saygı ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Gelecek Partisi, Çanakkale, Türkiye, Konya, Güncel

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