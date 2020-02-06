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Ekili alanlar taşkın sular altında kaldı

Seydişehir'e bağlı Kavak Mahallesi'nin yanından geçen çayın taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı.

06.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:52Ekili alanlar taşkın sular altında kaldı
'e bağlı Mahallesi'nin yanından geçen çayın taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı.
Bölgeye yakın Karadağ ve Şam dağlarındaki karların esen lodos sonrası erimesi ve etkili olan yağışlı havanın ardından ortaya çıkan taşkında bölgedeki ekili alanlar su altında kaldı.
Kavak Mahalle Muhtarı Baki Şahin konu hakkında, "Lodos ve yağışların etkisi ile kar sularının erimesi ile mahallemizin kenarından geçen çayımızın taşmasına neden oldu. Taşkın sular yaklaşık 200 dekar alanı etkisine aldı. Ekili alanlarımız sular altında kaldı. DSİ başta olmak üzere Belediye ve İlçe tarım müdürlüklerimize durumu bildirdim. Yağışlar şuan devam ediyor daha fazla ekili alanın sular altında kalması yüksek bir ihtimal. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Seydişehir, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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