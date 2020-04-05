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Ekim alanı artan Yayladağı çileğinin yüzde 70'i ihraç edilecek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaklaşık 10 sene önce devlet desteğiyle 25 dekar alanda üretimine başlanan ve bu yıl ekim alanı 2 bin 500 dekara çıkan çileğin yüzde 70'inin ihraç edilmesi planlanıyor.

05.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:41
Ekim alanı artan Yayladağı çileğinin yüzde 70'i ihraç edilecek
Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde yaklaşık 10 sene önce devlet desteğiyle 25 dekar alanda üretimine başlanan ve bu yıl ekim alanı 2 bin 500 dekara çıkan çileğin yüzde 70'inin ihraç edilmesi planlanıyor.
Kaymakamlık teşvik ve destekleriyle yaklaşık 10 yıldır ekilen çileğin, yetiştirildiği ekim alanı 2 bin 500 dekara ulaştı.
Farklı aroması ve uzun raf ömrüyle yoğun talep gören çileğin bu sezon büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç edilmesi için gerekli bağlantılar kuruldu.
Yaklaşık 15 gün sonra ilk hasadı yapılacak meyvede bu yıl 7 bin tona yakın ürün elde edilmesi bekleniyor.
Çilek tarlalarını ziyaret edip üreticilerden bilgi alan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle bu yıl çilek üretim alanının daha da arttığını söyledi.
Ürünlere önemli bir talep olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu sezon 7 bin ton çilek bekliyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde üretilen çileğin yüzde 70'inin ihraç edilmesini öngörüyoruz. Geriye kalanları ise yurt içi pazarında satacağız. Bununla ilgili çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak adına günlerdir tarlalardayız." ifadesini kullandı.
"Raf ömrü uzun"
Çileğin ilçede ciddi bir istihdam alanı oluşturduğunu anlatan Yılmaz, şu an yaklaşık 400 hanenin yani 2 bin kişinin çilek sayesinde gelir elde ettiğini belirtti.
Yılmaz, Yayladağı çileğinin diğer çileklerden farkı olduğunu dile getirerek, "Çileğimizi diğer çileklerden ayıran fark aroması, lezzetidir ayrıca raf ömrünün uzun olması ve hasat süresinin 4-5 aya yayılmasıdır. Yine katma değer oluşturmak adına kaymakamlık olarak bir kurutma tesisi kuracağız." diye konuştu.
"4 çocuğumu çilek sayesinde okuttuk"
Çilek üreticilerinden 4 çocuk annesi Mevlüde Köse de 6 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade etti.
Komşularından görerek üretime başladıklarını anlatan Köse, "2 dekarla üretime başladık. Baktık ki verim çok iyi, kaymakamlık desteğiyle ekim alanını çoğalttık. Şu an 15 dekar çileğimiz var. Bu yıl da iyi bir verim bekliyoruz. 4 çocuğumu çilek sayesinde okuttuk, arabamızı aldık, bu sezon da ev almayı planlıyoruz." dedi.
Üretici Çağrı Bilgili de kaymakamlığın destekleriyle ekilen çileği görerek 5 dekar alanda üretime başladığını belirterek, "Yıldan yıla üretim alanını genişlettik. Satışta bir problem yaşamıyoruz. Geçen yıl ortalama 5-7 liradan toptan verdik. Rusya, Romanya ve bazı Arap ülkelerine çilek gönderdim." ifadesini kullandı.
Bu yıl da çileğe yoğun talep olduğunu aktaran Bilgili, güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yayladağı, Hatay, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ekim alanı artan Yayladağı çileğinin yüzde 70'i ihraç edilecek - Ekonomi

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