Ekim Ayı Maden İhracatı 415,5 Milyon Dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı ekim ayı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Yılın ilk 10 ayında maden ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,70 bir artışla 3,79 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Dinçer, eylül ayında ise maden ihracatının 415,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ekim ayı sonu itibariyle madencilik sektörünün ihracat rakamlarını açıklayan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, yılın ilk 10 ayında Türkiye'nin toplam maden ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,70'lük bir artışla 3,79 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Dinçer, ekim ayında ise maden ihracatının 415,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

On aylık dönemde maden sektörünün alt gruplarında gerçekleşen ihracat rakamlarını da açıklayan Dinçer; endüstriyel mineraller ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,73'lük artış göstererek 817,32 milyon dolar, metalik cevher ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,39'luk bir düşüşle 1,07 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Ayrıca Dinçer, blok doğal taş ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,82'lik düşüşle 802,7 milyon dolar, işlenmiş doğal taş ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,75'lik artışla 797,9 milyon dolar olduğunu aktardı. İMİB Başkanı Dinçer, Ferro alyajlar da geçen yıla göre yüzde 11,96'lık düşüşle 193,8 milyon dolar, mineral yakıtlar grubunda ise yüzde 5,86'lık düşüşle 10,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Dinçer, 2018 yılı 10 aylık dönemde maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla; Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Belçika, İspanya ve İtalya olduğunu söyledi.