Haberler » genel » Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın ettiMUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

14.10.2019 17:07
Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti
MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Ekim ayında Ağustos'u yaşayan turistler bol bol güneşlenip, denize girdiler.
Türkiye'nin büyük bölümünde kendisini hissettiren soğuk havaya rağmen, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olan Bodrum'da bunaltıcı yaz sıcaklığı yeniden geldi. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok güzel olduğunu söylediler.
Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

Bodrum, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
18:05 Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi
17:20 Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek
17:17 Elazığ'da güldüren köpek kurtarma operasyonu
17:12 - Suriye'nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:07 Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti
17:02 Bingöl'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:57 Büyükşehir tarihi Kazıkbeli Zaferi'ni unutmadı
14.10.2019 18:21:24