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Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı

Muğla'da, Ekim ayında olunmasına rağmen güneş günler sürüyor. Devam eden güzel havaların keyfini ünlü Belce Plajı'nda turistler sürüyor.

25.10.2019 09:38

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Ekim ayının sonunda bile sıcakların devam etmesi üzerine, ünlü Belcekız Plajı turistlerle doldu, taştı.

HAVA SICAKLIĞI 29, DENİZ SICAKLIĞI 24 DERECE

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından Belcekız Plajı, ekim ayında hala dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte çoğu İngiliz turistler, güneşlenip, yüzdü. Bazı tatilciler su sporlarıyla uğraşırken, kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTEMİYORUM"

İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz. Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun" dedi.

Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Yaşam, Güncel

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