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Ekim ayında çocukların süs havuzu keyfi

Antalya'da ekim ayında sıcaktan bunalan çocuklar, evlerine yakın bölgedeki parklarda yer alan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

18.10.2019 16:32Ekim ayında çocukların süs havuzu keyfi
Antalya'da ekim ayında sıcaktan bunalan çocuklar, evlerine yakın bölgedeki parklarda yer alan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, parktaki uyarı levhasının üzerine çıkarak yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuza atladılar.

Antalya'da ekim ayında sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 26 derece, nem oranıysa yüzde 73 olarak ölçülürken, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'na gelen ve yaşları 10-12 arasında değişen çocuklar, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.

Uyarı levhasının üzerine çıkıp atladılar

Bazı çocuklar, süs havuzunun hemen yanındaki 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhasının üzerine çıkarak, yarım metre derinliğindeki havuza atladı. Çocuklar, kendisini 'tehlikeli' diye uyaran gazeteciye ise, 'Bize bir şey olmaz dayı' diyerek cevap verdi.

Bir süre daha havuzda serinleyen çocuklar, ardından kıyafetlerini giyip parkta oynamaya devam etti. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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