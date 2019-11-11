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Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.

11.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:42Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.

2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 568 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 540 ton oldu.

10 Aylık Gerçekleşmeler

Erzurum Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 863.852, uçak trafiği 6.023, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.720 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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