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Ekim ayında güneşli havayı denizse girerek değerlendirdiler

Zonguldak'ta Ekim ayı olmasına rağmen hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için kendini denize attı.

19.10.2019 18:42Ekim ayında güneşli havayı denizse girerek değerlendirdiler
Zonguldak'ta Ekim ayı olmasına rağmen hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için kendini denize attı.

Zonguldak'ta hava sıcaklarının 20 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu ve denizin sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini denize attı. Vatandaşlar güneşli havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. Öte yandan hava sıcaklarının 1 haftada böyle devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, "Deniz gerçekten çok güzel. Soğuk değil. Ekim ayındayız ama deniz bir harika. Eğer havalar böyle devam ederse fırsat buldukça denize geleceğiz" dediler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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