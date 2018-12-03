Ekim Ayında İnfilak Eden Soyuz Füzesi Tekrar Uzaya Fırlatıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

NASA, Ekim ayında infilak ettiğinden beri ilk defa Soyuz füzesiyle uzaya astronot gönderdi. Astronotlar 6 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışacak.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskoskos) tarafından 11 Ekim'de Kazakistan'da bulunan Baykonur Hava Üssü'nden fırlatılan ve içerisinde Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'nin bulunduğu roket, fırlatılışından birkaç dakika sonra havada infilak etmişti. Kazanın yaşandığı günden bu yana bugün ilk defa Soyuz füzesiyle mürettebatlı uçuş gerçekleştirildi. Soyuz MS-11 uçuşunda bu kez kozmonot Oleg Kononenko, NASA'dan Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı'ndan David Saint-Jacques yer aldı. Herhangi bir sorun olmazsa astronotlar 6 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışacak. - ASTANA