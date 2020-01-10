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Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Türkiye'de Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 olarak kaydedildi.

10.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:35Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi
'de Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 olarak kaydedildi. İstihdam oranı da 1,6 puan azalarak yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bugün açıkladı. 2019 Ekim ayı verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e ulaştı.

TÜİK'in verileri 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizliğin arttığını ortaya koydu. Buna göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak, yüzde 25,3 olarak tespit edildi.

İstihdam oranında azalma TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istihdamda da azalma gerçekleşti. Buna göre, 2019 Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 527 bin azalarak, 28 milyon 343 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı da 1,6 puan azalarak yüzde 45,9 seviyesine düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azaldı. Hizzmet sektöründe çalışanların sayısı ise 78 bin arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 7,9'u tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti.

DW/JD,TY

(c)


Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

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