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Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.

12.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:28Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.

2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.087, dış hatlar uçak trafiği 206 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.293 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.408 ton oldu.

10 Aylık Gerçekleşmeler

Kayseri Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.963.104, uçak trafiği 12.581 yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 22.822 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kayseri Havalimanı, Güncel

Kaynak: İHA

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