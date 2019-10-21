Haberler » Güncel » Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı

Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin bahçesinde yeni yetişmekte olan dut ağacı meyve verdi.

21.10.2019 12:06Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin bahçesinde yeni yetişmekte olan dut ağacı meyve verdi. Dut ağacının Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Serkan Çoşkun 'nun evinin bahçesinde yeni yetişmekte bulunan dut ağacı meyve verdi. Her yılın Mayıs ve Haziran aylarında hasadı yapılan dut meyvesinin Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı. Norma şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve veresinin imkansız olduğunu söyleyen Serkan Çoşkun " Sanırım mevsimler şaşırdı. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başlamışlar. Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor" dedi. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:58 Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13:58 Sri Lanka'da dang humması 74 can aldı
13:58 STSO Gürün'de istişare toplantısı düzenledi
13:53 Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi
13:53 Başkan Kopal: "Halkın sağlığını bozanların cezası hapis olmalı"
13:58 Gezi eylemleri sırasında ölen Mehmet Ayvalıtaş davasında 6 yıl sonra karar
13:57 KADIKÖY VE GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
21.10.2019 13:59:25