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Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi

Medya Takip Merkezi ekim ayının ekonomi basınında en fazla yer alan haber başlıklarını belirledi.

12.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:01Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi

Medya Takip Merkezi ekim ayının basınında en fazla yer alan başlıklarını belirledi. Raporda Barış Pınarı Harekatı ile dalgalanmalar yaşadığı ifade edilen dolar kuru ekim ayı ekonomi basınında en fazla yer bulan konu başlığı oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada geçtiğimiz ayın ekonomi başlıklarını belirlendi. Rapora göre ekim ayı ekonomi haberlerinde en çok dolar haberlerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazmış olduğu mektup, enflasyon rakamları ile dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, basında 152 bin 636 haberde yer alarak geçtiğimiz ayın ekonomi gündeminde zirveye oturdu. İkinci sırada yer alan ihracat ise 101 bin 833 habere konu oldu. Dolar kuruna yansıyan siyasi sebepler altın fiyatlarının da yükselişe geçmesine sebep oldu. Altın, ekim ayında 32 bin 552 habere konu olarak listede 12'nci sırada yer aldı.

25 Ekim'de Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yedinci toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekmişti. Faiz konusu ekim ayında 72 bin 963 habere yansırken, Merkez Bankası'ndan ise 46 bin 348 haberde bahsedildi.



Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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