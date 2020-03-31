Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Ekim sezonunu kaçırırsak bir yıllık mahsulü kaybederiz"

Tarımda ekim sezonunun sokağa çıkma yasakları sebebi ile kaçırılmaması için önlemlerin alınması çağrısı yapan Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, aksi halde tarımda kaçırılacak 1 aylık ekim diliminin 1 yıllık mahsulü kaybettireceğini söyledi.

31.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:03
Tarımda ekim sezonunun sokağa çıkma yasakları sebebi ile kaçırılmaması için önlemlerin alınması çağrısı yapan Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, aksi halde tarımda kaçırılacak 1 aylık ekim diliminin 1 yıllık mahsulü kaybettireceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Mersin, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››'Ekim sezonunu kaçırırsak bir yıllık mahsulü kaybederiz' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Ekonomi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Türk-İş’ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Ekonomi
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ordulu esnaftan koronaya karşı Karadeniz usulü çözüm! Gören şaşırıyor Ekonomi
Ordulu esnaftan koronaya karşı Karadeniz usulü çözüm! Gören şaşırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Ekonomi
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Ekonomi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:06: İzmirli girişimci 10 günde "dezenfekte tüneli" yaptı - Ekonomi 11:06: Fındık üreticisine 11 yılda 8,5 milyar lira destek - Ekonomi 11:06: Uludere'de kadınlar evde kalarak üretmeye devam ediyor - Ekonomi 11:04: Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 700 milyon doları aştı - Ekonomi 11:04: Kovid-19, Türkiye'nin elektrik ticaretini olumsuz etkileyecek - Ekonomi 10:29: Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek - Ekonomi 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 10:01: Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı - Ekonomi 09:46: Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor - Ekonomi 09:37: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı - Ekonomi 09:00: Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm - Ekonomi