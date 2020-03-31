"Ekim sezonunu kaçırırsak bir yıllık mahsulü kaybederiz"
Tarımda ekim sezonunun sokağa çıkma yasakları sebebi ile kaçırılmaması için önlemlerin alınması çağrısı yapan Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, aksi halde tarımda kaçırılacak 1 aylık ekim diliminin 1 yıllık mahsulü kaybettireceğini söyledi.
31.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:03
Tarımda ekim sezonunun sokağa çıkma yasakları sebebi ile kaçırılmaması için önlemlerin alınması çağrısı yapan Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, aksi halde tarımda kaçırılacak 1 aylık ekim diliminin 1 yıllık mahsulü kaybettireceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com