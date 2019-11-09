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Ekimde 64 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ekim ayında 64 milyon 175 bin dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

09.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34Ekimde 64 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ekim ayında 64 milyon 175 bin dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, yılın 10 aylık döneminde 611 milyon dolar ihracat gerçekleştiren AKAMİB, ihracatını yüzde 25 artırdı.
Bu dönemde birliğin toplam ihracatından yüzde 59 pay alan mobilyalar ürün grubu ihracatı, yüzde 19 artışla 361 milyon dolar oldu. Ürün grupları arasında en çok artış ise yüzde 88'le 71 milyon dolarlık ihracata sahip kereste-sandık-kafes-palet ürün gruplarında gerçekleştirildi.
İhracat ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi ve AKAMİB ekim ayında 64 milyon 175 bin dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Ekimde en fazla ihracat 14 milyon dolarla Irak'a yapılırken 4 milyon dolarla Almanya ikinci, 3,7 milyon dolarla da İsrail üçüncü sırada yer aldı. Libya'ya gerçekleşen ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artarak 980 bin dolar oldu.
Açıklamada ekim ihracat rakamlarıyla ilgili görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, ocak-ekim dönemindeki yüzde 25 artışla sektör firmalarının ihracat seferberliğinde üzerlerine düşeni yerine getirdiğini kaydetti.

Murat Erat, Akdeniz, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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