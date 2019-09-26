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Ekin Koç'tan uluslararası başarı!

Game of Thrones, The Wire, The Sopranos gibi büyük dizilerin yapımcısı ve yayıncısı Amerikan HBO kanalının BAFTA ödüllü dizisi Succession'a başarılı oyuncu Ekin Koç konuk oluyor.

26.09.2019 15:17Ekin Koç'tan uluslararası başarı!

ABD'de rating rekorları kıran Succession, Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinde de geniş bir seyirci ağına ulaşmıştı. İkinci sezonuyla bu yıl izleyicisiyle buluşan Succession, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesini para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alıyor.

"Kadir" rolü Ekin Koç'un

Bir iş adamının Kadir isimli danışmanı rolüne hayat verecek olan Ekin Koç, böylece dünyanın izlediği bir dizide Türkiye'yi temsil etmiş olacak. Koç'un yer alacağı bölüm dizinin ikinci sezon 9. bölümünde yayınlanacak.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekin Koç, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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