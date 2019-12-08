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EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

08.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:17EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen "Kendimi bildim bileli" isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.

Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, "Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekin Olcay Taşbaşı'yla röp.

Sergideki resimler

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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